Fan-Ausschluss: Frankfurt wehrt sich juristisch

Eintracht Frankfurt will sich juristisch gegen den Ausschluss der Fans für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim SSC Neapel wehren. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, arbeite der Verein aktuell „an einer Klage, um gegen die Verfügung vorzugehen“.

Am Donnerstagnachmittag kam der bereits am Dienstag angekündigte und in Zusammenarbeit mit dem italienischen Innenministerium ausgearbeitete Erlass der Präfektur Neapel endlich in Frankfurt an.