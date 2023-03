Das große Juve-Mysterium: Geht 80-Millionen-Flop Dusan Vlahovic schon wieder?

Dusan Vlahovic hat nach seinem 80 Millionen Euro teuren Transfer von der Fiorentina zu Juve die hohen Erwartungen in Turin noch nicht erfüllt. Gerüchte mehren sich, dass der serbische Nationalstürmer mit einem Abschied liebäugelt.

Gut ein Jahr später stehen aber wettbewerbsübergreifend nur 19 Tore, sechs Vorlagen in 45 Spielen zu Buche. Die Rechnung der Alten Dame ist bislang nicht aufgegangen.

Kein Wunder, dass in den Gazetten sich Gerüchte mehren, der serbische Nationalspieler liebäugle mit einem Abschied im kommenden Sommer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Doch was ist mit dem Stürmer los, der vor seinem Wechsel zu Juve für den AC Florenz in einer Saison 29 (!) Mal ins Schwarze traf und sechs Treffer auflegte? SPORT1 geht auf Spurensuche.

Italienische Medien spotten über Juve-Stürmer: „Geist Vlahovic!“

Rückblick: Am vergangenen Sonntag trafen die Turiner auf die AS Rom und verloren 0:1 gegen die Truppe von Star-Coach José Mourinho .

Sinnbildlich: Im Olimpico war Vlahovic meilenweit entfernt von seiner Bestform und wurde von den drei Roma-Verteidigern Gianluca Mancini, Chris Smalling und Ibanez in größter Mourinho-Manier kaltgestellt.

„Geist Vlahovic - ein Schuss in der ersten Halbzeit, dann unauffindbar. Smalling nimmt ihm die Luft zum Atmen und er vertändelt fast alle (wenigen) Bälle, die ihm zugespielt werden“, schrieb die Gazzetta dello Sport in ihrer Analyse des Serie-A-Spiels. Ein vernichtendes Urteil.

Zwar sehen seine Statistiken der laufenden Saison mit zehn Toren, vier Assists in 24 Einsätzen gar nicht so schlecht aus, doch aufgrund seiner horrenden Ablöse erwarten die Juve-Verantwortlichen sowie die Medien mehr vom 23-Jährigen.

80-Millionen-Flop hat es in Turin schwer

„Wenn jemand nachrechnet, wird er verstehen, dass es ein Schnäppchen ist, 15 Millionen Euro für zwei Spieler ( Anm. d. Red.: Luka Jovic und Arthur Cabral ) auszugeben, die 21 Tore erzielen. Und wir haben Vlahovic für mehr als 70 Millionen ( plus Boni ) verkauft? Das war ein gutes Geschäft für uns, nicht für Juventus“, so Commisso.

Nicht vergessen darf man aber, dass der 1,90 Meter große Hüne nicht 100 Prozent fit ist. In der laufenden Saison hat er bisher acht Spiele verpasst und war bei der WM 2022 in Katar schon von einer Schambeinentzündung geplagt.

Erschwerend kommt hinzu, dass Vlahovic kein gutes Verhältnis zu Juve-Coach Massimiliano Allegri nachgesagt wird und er in dessen Offensivsystem nicht voll eingebunden ist. Trotzdem verteidigte dieser jüngst seinen Stürmer: „Vlahovic erzielt weniger Tore als in anderen Jahren, aber er macht sich gut auf dem Platz“, so Allegri.