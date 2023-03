German Open: Li scheitert in Runde zwei

Olympiateilnehmerin Yvonne Li scheidet bei den German Open in Mülheim an der Ruhr im Achtelfinale.

Olympiateilnehmerin Yvonne Li ist bei den German Open in Mülheim an der Ruhr im Achtelfinale ausgeschieden. Die 24-Jährige, einzige Spielerin des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) im Hauptfeld, unterlag am Donnerstag der Weltranglistensechsten Wang Zhi Yi aus China mit 12:21, 16:21. Die deutschen Männer hatten im Einzel allesamt die Qualifikation für das Hauptfeld verpasst.