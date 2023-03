Nächster Linksaußen verletzt: Lemgo vorerst ohne Schwarzer

Der TBV Lemgo Lippe muss in den kommenden Wochen auf seinen Linksaußen Kian Schwarzer verzichten.

Der TBV Lemgo Lippe muss in den kommenden Wochen auf seinen Linksaußen Kian Schwarzer verzichten. Der 24-Jährige zog sich eine Mittelgesichtsfraktur mit Beteiligung des Augenhöhlenboden zu, teilte der Tabellen-13. am Donnerstag mit. Schwarzer wurde bereits am Mittwoch erfolgreich operiert.