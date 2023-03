Elfjähriger vor Debüt in der Schach-Nationalmannschaft

Elfjähriger in die Schach-Nationalmannschaft berufen © AFP/GETTYIMAGES/SID

Der erst elf Jahre alte Hussain Besou steht vor seinem Debüt in der deutschen Schach-Nationalmannschaft. Der Schüler aus Lippstadt soll im April für den Deutschen Schachbund (DSB) beim traditionsreichen Mitropa-Cup in Kroatien am Brett sitzen. Noch nie war ein deutscher Nationalspieler jünger.