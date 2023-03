EL-Achtelfinale heute LIVE: Juve - Freiburg, Union Berlin - Saint-Gilloise & Leverkusen - Ferencvaros im TV, Stream, Ticker

Eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte wartet, doch der SC Freiburg traut sich auch bei Juventus Turin etwas zu. Union Berlin und Bayer Leverkusen hingegen sind in den Achtelfinal-Hinspielen der Europa League eher die Favoriten - alle Infos.

Am Donnerstag wird es in den Hinspielen des Achtelfinales für drei deutsche Bundesliga -Vereine ernst.

So richtig glauben kann es Christian Streich wohl noch immer nicht. Sein „kleiner“ SC Freiburg aus dem beschaulichen Breisgau fordert den großen Welt-Klub Juventus Turin.

Vor allem, so betont es Streich, weil das Duell mit dem italienischen Rekordmeister „kein Freundschaftsspiel“ sei, keine Saisoneröffnung, bei der die Turiner auf Einladung als Stargäste auflaufen, sondern weil es „ein europäischer Wettbewerb“ sei. Viel mehr als das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Juve am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gehe nicht.