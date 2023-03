Weltcup: Red Bull lässt Ski-Star Marco Schwarz abblitzen

Ausgerechnet in der heißen Phase der Weltcup-Saison gibt es massive Erschwernisse in der Planung. Nur noch sechs Rennen stehen bei den Männern auf dem Programm. Das Problem: Am Sonntag steigt der Riesentorlauf (ab 9.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Kranjska Gora und am Montagvormittag das erste Abfahrtstraining in Soldeu.