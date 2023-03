Negreanu attackiert mutmaßlichen Betrüger

Anzeige

Daniel Negreanu © GGPoker

Robin Scherr

Lange war es still geworden in der Betrugscausa um die ehemalige Nummer Eins der Pokerweltrangliste, Almedin Imsirovic. In der High Roller-Szene scheint es das Thema aber noch längst nicht erledigt zu sein. Im Gegenteil, es rumort und in der vergangenen Nacht platzte Daniel Negreanu bei Twitter der Kragen.

Spulen wir noch einmal kurz zurück: Alex Foxen hatte den Stein im April 2022 ins Rollen gebracht, warf Imsirovic vor, sowohl live als auch online zu betrügen. Bei GGPoker war Imsirovic zu diesem Zeitpunkt bereits wegen Nutzung von Real Time Assistance (RTA)** (Real Time Assistance (RTA) steht für die Echtzeit-Unterstützung am Pokertisch durch Software, um spieltheoretisch optimale (GTO) Entscheidungen zu treffen) und Multi Accounting gesperrt.

Der Skandal weitete sich aus, sodass Imsirovic in der Folge bei immer mehr Veranstaltern zur Persona non grata wurde. Ins Visier geriet dabei auch Jake Schindler, der kurz vorher beim Super High Roller Bowl Europe erfolgreich war und im folgenden Sommer sogar noch sein erstes WSOP Bracelet gewann.

Erst im September 2022 waren es die Verantwortlichen der PokerGO Tour, die Imsirovic und Schindler in einem öffentlichen Statement auch offiziell vom Spielbetrieb suspendierten. Und damit schien das Thema auch erledigt, zumindest bei den Veranstaltern.

Der gestrige Post von Negreanu lässt dagegen vermuten, dass Imsirovic in der Szene weiter ein großes Gesprächsthema ist und genau beobachtet wird. Negreanu ließ durchblicken, dass der 28-Jährige so weiter macht, wie bisher und unverbesserlich ist. Doch damit nicht genug, laut Negreanu prahlt Imsirovic in seinem Umfeld sogar damit, ehemalige Freunde ausgeraubt zu haben.

Und so forderte er noch einmal eindringlich: „Alle Betreiber, sowohl online als auch live, sollten ihn proaktiv auf unbestimmte Zeit sperren“.

Dass dürfte aber auch weiterhin problematisch sein. Zwar hat zum Beispiel GGPoker im Sommer letzten Jahres ein Poker Integrity Council ins Leben gerufen, um noch gezielter gegen Bots und Cheating vorzugehen. Aber ein echter Durchbruch, mit einer weltweiten Blacklist für Betrüger, dürfte wohl erst gelingen, wenn sowohl Online-Anbieter als auch Live-Veranstalter an einem Strang ziehen.

Ali Imsirovic

* Zur Person Almedin Imsirovic:

Imsirovic Karriere an den Livetischen ist unglaublich. Nachdem er in den Jahren 2015 bis 2017 knapp $250.000 eingespielt hatte, gewann er im Januar 2018 beim PokerStars Caribbean Adventure ein $10.000-Turnier und $160.000 Prämie.

Was folgte war ein Run, der seinesgleichen sucht. Bis zum Juli 2022 feierte der gebürtige Bosnier absurde 31 Turniersiege und gewann über 18 Millionen an Preisgeldern. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass davon nur $230.500 auf das Pandemiejahr 2020 entfallen.

Allein bei den zur Poker Go Tour zählenden Turnieren hat Ismirovic von April 2021 bis April 2022 sensationelle 20 Siege eingefahren. Dahinter folgen Michael Addamo und Sean Perry mit jeweils acht, Justin Bonomo, Stephen Chidwick und Alex Foxen mit jeweils sieben Erfolgen.

Natürlich wurde Imsirovic in dieser Zeit auch mit Auszeichnungen überschüttet:

Poker Masters Purple Jacket 2018

GPI Breakout Player of the Year 2018

1. Platz GPI Rangliste

- August 2021 (1 Woche)

- September 2021 bis Januar 2022 (17 Wochen)

- März bis Mai 2022 (13 Wochen)

Poker Go Tour Player of the Year 2021 (14 Turniersiege)

GPI Player of the Year 2021

GPI Players Choice for Toughest Opponent 2021