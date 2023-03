Bundesliga: Psychologe Labbadia: "Muss manchmal Sachen 20-mal sagen"

Er spreche der Mannschaft „weiter gut zu, sowohl in Einzel-, als auch in Gruppengesprächen. Ich habe in diesem Job gelernt. Wenn es nicht so läuft, musst du sofort resetten und immer in Lösungen denken“, sagte er vor dem Auswärtsspiel mit dem VfB bei Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). (NEWS: Schock für Eintracht-Star)