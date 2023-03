Für Freiburg-Spiel: Pogba aus Juve-Kader gestrichen

Paul Pogba ist aus dem Kader für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den SC Freiburg aus disziplinarischen Gründen gestrichen worden.

Ex-Weltmeister Paul Pogba ist aus dem Kader des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den SC Freiburg am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) aus disziplinarischen Gründen gestrichen worden. Der Franzose war laut Medienberichten am Mittwochabend zu spät zum gemeinsamen Essen erschienen. Trainer Massimiliano Allegri verzichtet daher gegen die Breisgauer auf den Mittelfeldspieler.