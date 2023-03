Ski Alpin: Odermatt erneut Gesamtweltcupsieger nach Kilde-Verzicht

Weil Odermatts letzter verbliebener Konkurrent, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, auf das kommende Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora verzichtet, ist dem 25-Jährigen der erneute Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Odermatts Vorsprung auf Kilde beträgt aktuell 386 Punkte. Nach den beiden Riesenslaloms in Slowenien stehen noch weitere vier Rennen beim Saisonfinale in Soldeu/Andorra aus, von denen Kilde höchstens drei bestreiten wird.

In Abfahrt, Super-G und Riesenslalom kann der Gesamtsieger von 2020 höchstens 300 Zähler gutmachen. Den abschließenden Slalom bestreitet er wie Odermatt nicht. (NEWS: Emotionale Botschaft von Shiffrin)

„Odi“ hatte sich kürzlich bei der WM in Frankreich schon Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom gesichert, im vergangenen Winter gewann er bei Olympia in Peking ebenfalls im „Riesen“.