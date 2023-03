100 Tage vor Beginn: Witt freut sich auf Special Olympics

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt fiebert 100 Tage vor Beginn den Special Olympics World Games in Berlin entgegen.

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt fiebert 100 Tage vor Beginn den Special Olympics World Games in Berlin entgegen. „Ich freue mich sehr, dass es bald losgeht. Ich sitze von Anfang an mit im Komitee und habe die ganze Entwicklung mitverfolgen können“, sagte die 57-Jährige dem SID am Donnerstag, als eine im Special-Olympics-Design beklebte S-Bahn zur Feier der 100-Tage-Marke den Regelbetrieb aufnahm.