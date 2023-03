"Mittendrin statt nur dabei": Reis heiß auf Derby-Debüt

Reis will den nächsten Derbysieg einfahren © AFP/SID/UWE KRAFT

Thomas Reis geht als Schalke-Coach mit großer Vorfreude in sein erstes „großes“ Revierderby gegen den BVB.

Trainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 geht mit großer Vorfreude in sein erstes „großes“ Revierderby gegen Borussia Dortmund. „Jetzt bin ich zum ersten Mal mittendrin statt nur dabei“, sagte der langjährige Bochumer vor dem 100. Bundesligaduell der beiden Erzrivalen am Samstag (18.30 Uhr/Sky): „Ich habe das immer von außen verfolgt, es ist eins der wichtigsten Spiele in Deutschland.“