Svensson will noch nichts vom Europacup wissen

Trotz vier Siegen in Folge träumen die Mainzer nicht vom Europacup.

Trainer Bo Svensson vom Bundesligisten FSV Mainz 05 will trotz vier Siegen in Folge noch nichts von Europacup-Ambitionen des Tabellensiebten wissen.

„Wir freuen uns darüber, wie wir momentan spielen und dass wir gewinnen", sagte der Däne vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): „Aber ich schaue nicht gerne auf Ziele, die so weit in der Zukunft liegen."