Kein Messi-Trikot für Bayern-Star Musiala! Was Sie beim PSG-Spiel im TV nicht sahen

Besonderes Spiel, besondere Aufmerksamkeit! Viel war los beim Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain - vor allem nach dem Schlusspfiff in den Katakomben.

- Kabinen-Besuch: Neuer feiert mit Kollegen

Als nach dem Spiel die Journalisten in der Mixed Zone auf gesprächsbereite Spieler auf dem Weg aus der Kabine warteten, gingen zwei sehr bekannte Gesichter den entgegengesetzten Weg. Manuel Neuer, der Lucas Hernández im Schlepptau hatte, wollte seinen Teamkollegen persönlich zum Einzug ins Viertelfinale gratulieren.

- Kimmich-Maulkorb und Goretzka-Warnung

Die Erleichterung beim Rekordmeister war zwar groß, die meisten Stars gingen aber sehr nüchtern mit dem Triumph um. Getreu dem Motto „Weiter, immer weiter“ richtete der nach der Doping-Kontrolle als letzter Spieler in der Mixed Zone erschienene Leon Goretzka den Fokus ebenfalls auf das kommende Spiel am Samstag: „Es gibt überhaupt keinen Raum dafür, sich auszuruhen. Wir müssen das jetzt auch wieder in der Liga bestätigen!“ (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)