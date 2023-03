Bundesliga: Bayern-Star Hernández macht wichtigen Schritt auf Weg zum Comeback

Lucas Hernández meldet sich auf dem Platz zurück. Der Verteidiger des FC Bayern kann eine erste Laufeinheit absolvieren - Julian Nagelsmann hat fast alle Spieler an Bord.

Am Donnerstag konnte der Verteidiger des FC Bayern erstmals wieder ein paar Runden auf dem Platz drehen, teilte der Klub mit. Der französische Nationalspieler hatte sich am 22. November bei der Weltmeisterschaft in Katar das Kreuzband im rechten Knie gerissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)