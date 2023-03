DFB-Frauen testen gegen möglichen WM-Gegner Brasilien

Auf dem Weg zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) messen sich die deutschen Fußballerinnen mit ihrem möglichen Achtelfinalgegner. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfängt Brasilien am 11. April (18.00 Uhr) zum Test-Kracher in Nürnberg. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Zuvor tritt die DFB-Elf am Karfreitag (7. April) bei Ex-Europameister Niederlande an.