Nach Julian Brandt: Nächstem BVB-Star droht Derby-Aus gegen Schalke!

Der Superstar leidet an einem grippalen Infekt, sein Einsatz im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) ist fraglich - das berichtet Sky . Es wäre schon der zweite empfindliche kurzfristige Ausfall für Trainer Edin Terzic, denn mit Julian Brandt ist ein Offensivstar bereits verletzt ausgeschieden.

Reus hatte am Dienstag beim bitteren Aus des BVB in der Champions League gegen den FC Chelsea die volle Spielzeit absolviert. Nach Informationen von SPORT1 litt der 33-Jährige, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, aber schon nach dem Spiel an Halsschmerzen und gab daher auch keine Interviews.