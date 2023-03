Aus Valorant wird Counter-Strike! Weltmeisterinnen wechseln eSports-Titel

Erst wurden sie in Valorant Weltmeister, jetzt sollen auch in Counter-Strike Titel her! Gleich zwei Topspielerinnen wechseln innerhalb von G2 Esports die Sportart und gründen ein neues Team.

Nachdem es den Spielerinnen Zainab „ Zaaz “ Turkie und Julia „ Juliano “ Kiran gemeinsam mit G2 Esports gelang, den Weltmeistertitel in Valorant zu gewinnen, wollen es beide nun auch in Counter-Strike versuchen. Kurzerhand wurde entschieden, beide Spielerinnen in ein neues CSGO-Roster zu stecken und dieses mit weiteren weiblichen Profis aufzufüllen.

Aus zwei mach drei: G2 Oya, G2 Gozen und G2 Hel

Damit hat das in Berlin ansässige eSports-Unternehmen nun drei komplett aus Frauen bestehende eSports-Teams, die neben Valorant und League of Legends in Zukunft auch in Counter-Strike auf Trophäen-Jagd gehen sollen. Das League of Legends Roster ist als G2 Hel bekannt, während die CSGO-Abteilung unter G2 Oya firmiert. In Valorant lautet der Name G2 Gozen.