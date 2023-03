Borussia Dortmund verkündet Brandt-Diagnose - nächster Rückschlag für BVB

Borussia Dortmund muss im Revierderby der Bundesliga bei Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr) und auch in der Folgewoche wie befürchtet auf Julian Brandt verzichten.

Brandt hatte sich am Dienstagabend an der Stamford Bridge nach wenigen Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Hinterseite des Oberschenkels gefasst und sofort um Auswechslung gebeten.