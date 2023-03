Krösus FC Bayern scheffelt weiter Millionen

Bundesliga-Krösus FC Bayern scheffelt in der Champions League weiter Millionen.

Bundesliga-Krösus FC Bayern scheffelt in der Champions League weiter Millionen. Allein der Einzug ins Viertelfinale nach dem 2:0 (0:0) gegen Paris St. Germain bringt dem deutschen Rekordmeister eine Prämie in Höhe von 10,6 Millionen Euro von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ein. Damit kommen die Münchner auf insgesamt bereits rund 90 Millionen an Einnahmen aus der Königsklasse.