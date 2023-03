Champions League - Legenden freuen sich nach Pleite gegen Bayern: "Bin froh, dass PSG raus ist"

Carragher freut sich über Aus von Paris

Demnach freue man sich zwar über individuelle Klasse innerhalb einer Mannschaft, „aber das ist kein Team. Kylian Mbappé muss diesen Verein verlassen“, so Carragher weiter. (Alle Champions-League-News)

Ex-Bayern-Star Owen Hargreaves äußerte sich ähnlich. „Bayern ist stolz darauf, einige der besten deutschen Spieler in seinem Verein zu haben. Müller, Musiala, Kimmich. PSG sollte sein ganzes Projekt über den Haufen werfen und bei Null anfangen“, so der Brite bei BT Sports .

So habe man mit Spielern wie Fofana, Nkunku und Dembélé „in Paris die besten jungen Talent der Welt“ - für PSG spielen diese aber nicht.

Kaum junge Franzosen im PSG-Kader

„Sie könnten die Ligue 1 mit diesen jungen französischen Spielern gewinnen, und man könnte ein oder zwei Superstars einstreuen, um den jungen Spielern zu helfen, aber sie müssen das Projekt zerreißen. Sie haben kaum junge Franzosen in ihrer Mannschaft, das ist lächerlich“, so Hargreaves weiter.

Hamann: PSG ist ein „Scherbenhaufen“

In die gleiche Kerbe schlug derweil auch Dietmar Hamann. „Wenn man den Kader und die Bank anschaut, dann ist das ein Scherbenhaufen. Für das Geld, das sie ausgegeben haben. Ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll“, erklärte der frühere Nationalspieler bei Sky .

Im Achtelfinale setzte es gegen die Bayern gleich zwei Pleiten. Das Hinspiel in Paris gewannen die Münchner mit 1:0, das Rückspiel in München ging mit 2:0 an den Rekordmeister. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)