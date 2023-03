Champions League: Spurs-Star rechnet nach Aus ab - und schießt gegen Contes Trainerteam

Der brasilianische Nationalspieler Richarlison hat nach dem Aus der Tottenham Hotspur in der Champions League abgerechnet - und dabei auch Antonio Conte und dessen Trainerteam öffentlich hinterfragt.

„Diese Saison, entschuldigen Sie das Wort, war sch***e“, erklärte der Angreifer nach dem torlosen Remis gegen die AC Milan am Mittwoch. Die Italiener hatten das Hinspiel mit 1:0 gewonnen: „Ich habe ein bisschen unter Verletzungen gelitten. Aber, wenn ich auf dem Feld war, habe ich mein Leben gegeben.“ (Alle Champions-League-News)

Auf die Frage, warum er nicht von Beginn an gespielt habe, sagte er in einem Interview mit TNT Sports Brazil: „Das ist das, was ich auch nicht verstehe. Es lief alles gut, hintereinander zwei Siege gegen West Ham und Chelsea.“