Champions League: Verlässt Kane die Spurs nun? "Es ist jetzt oder nie"

So auch jetzt wieder. Die Spurs verabschiedeten sich mit einem 0:1 (nach 180 Minuten!) gegen die AC Milan aus der Champions League. Der englische TV-Experte Rio Ferdinand richtete im Anschluss eine unmissverständliche Nachricht an Kane. (Alle Champions-League-News)

„Wenn ich er wäre, würde ich nach besseren Möglichkeiten schauen, um ein bisschen Silberware zu bekommen“, sagte der ehemalige Nationalspieler bei BT Sport . Es sei zwar noch nicht lange her, dass Tottenham im Champions-League-Finale stand und in der Premier League Zweiter wurde.

Aber: „Sie sind ein Klub, der sich immer weiter davon entfernt von dem, was er sein will. Er muss dahin gehen, wo er glaubt, schnellstmöglich eine Trophäe in die Hände zu bekommen.“

Kane-Wechsel? „Jetzt oder nie“

Kane wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem FC Bayern - der sein Viertelfinalticket am Mittwoch gegen PSG klar machte - in Verbindung gebracht. Noch steht er bis 2024 in England unter Vertrag. Die Verantwortlichen der Münchner, zuletzt Uli Hoeneß, hatten sich aber vor allem mit Blick auf das Preisschild des Superstürmers eher zurückhaltend geäußert.