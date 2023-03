Verbesserung des Merckx-Rekords für Cavendish "eine Zahl"

Trotz seines fortgeschrittenen Alters - bei der Tour geht der 161-malige Gewinner eines Rennens bereits als 38-Jähriger an den Start - brennt der ehemalige Straßen-Weltmeister aber unverändert vor Ehrgeiz. "So lange ich als Profi fahren und gewinnen kann, ist mein Ziel zu gewinnen", sagte Cavendish am Rande der laufenden Fernfahrt Tirreno-Adriatico in Italien: "Deswegen fahre ich auch nicht zur Tour, nur um noch einmal mehr zu gewinnen, sondern wieder so oft wie möglich."

Die historische Dimension schon nur eines weiteren Etappensieges bei der Grand Boucle hingegen hat für Cavendish, der außer bei der Tour auch beim Giro d'Italia und der Vuelta in Spanien die Trikots der besten Sprinter gewann, eher untergeordnete Bedeutung: "Ich wollte mir von Anfang an in meiner Karriere einen Platz in einem Buch der größten Fahrer aller Zeiten verdienen. Das will ich immer noch, aber es kümmert mich nicht, an welcher Stelle."