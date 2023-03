3. Liga: MSV Duisburg – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach zuletzt sechs Partien ohne Sieg soll die Formkurve des TSV 1860 München am Samstag gegen den MSV Duisburg wieder nach oben zeigen. Die Zebras strichen am Sonntag drei Zähler gegen VfB Oldenburg ein (3:2). Die neunte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für 1860 gegen den FC Viktoria Köln. Im Hinspiel verbuchte der Gast einen 4:1-Kantersieg. Kann der TSV 1860 München den Coup im Rückspiel wiederholen?