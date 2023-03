2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 20:30 Uhr)

An der Abwehr von Heidenheim ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 25 Gegentreffer musste die Elf von Coach Frank Schmidt bislang hinnehmen. Die Gäste warten mit einer Bilanz von insgesamt 13 Erfolgen, sieben Unentschieden sowie drei Pleiten auf. Die Fieberkurve des 1. FC Heidenheim 1846 zeigt weiter steil nach oben. Drei Siege in Folge hat Heidenheim mittlerweile eingefahren. Damit nimmt der 1. FC Heidenheim 1846 Platz drei in der Rückrundentabelle ein.