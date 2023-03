Bundesliga: FC Schalke 04 – Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr)

Die Heimbilanz des FC Schalke 04 ist ausbaufähig. Aus zwölf Heimspielen wurden nur zwölf Punkte geholt. Auf dem 18. Platz der Hinserie nahm man von der Elf von Coach Thomas Reis wenig Notiz. Der aktuell siebte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der Heimmannschaft das Problem. Erst 18 Treffer markierte S04 – kein Team der Bundesliga ist schlechter. Die Bilanz von Schalke nach 23 Begegnungen setzt sich aus vier Erfolgen, sieben Remis und zwölf Pleiten zusammen. Zuletzt gewann Schalke etwas an Boden. Zwei Siege und drei Unentschieden schaffte der FC Schalke 04 in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss S04 diesen Trend fortsetzen.

Die Trendkurve von Borussia Dortmund geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Wer die Mannschaft von Trainer Edin Terzic als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 47 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Die Zwischenbilanz des BVB liest sich wie folgt: 16 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Dortmund scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.