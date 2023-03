3. Liga: SV 07 Elversberg – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Dem SV Meppen steht bei Elversberg eine schwere Aufgabe bevor. Nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Waldhof Mannheim am letzten Spieltag ist SV 07 Elversberg um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Am vergangenen Spieltag verlor Meppen gegen Hallescher FC und steckte damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.