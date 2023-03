Champions League: "Unfassbare Aktion" - Stimmen zum Bayern-Sieg gegen PSG

Anzeige

Der FC Bayern siegt dank einer starken zweiten Halbzeit gegen PSG und steht im Viertelfinale der Champions League. SPORT1 fasst die Reaktionen zum Spiel zusammen.

Der FC Bayern hat PSG aus der Champions League geworfen und steht im Viertelfinale!

Mit 2:0 bezwangen die Münchner das Star-Ensemble der Pariser um Kylian Mbappé und Lionel Messi und dominierten diese vor allem in der zweiten Halbzeit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte Eric Maxim Choupo-Moting, ehe der eingewechselte Serge Gnabry zum 2:0-Endstand traf.

SPORT1 stellt Stimmen von DAZN, RMC Sport und canal+ zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München):

... über die schwache erste Halbzeit der Bayern: „In der ersten Halbzeit haben wir das falsch gemacht, was wir vor dem Spiel besprochen haben. PSG hat irgendwann mit 5,6 Spielern aufgebaut und wir haben uns in die Position ziehen lassen, wie in Paris in der zweiten Halbzeit, waren mit den seitlichen Zehnern einfach zu ungeduldig und dann waren die Räume hinten zu groß. Mit Ball haben wir extrem viel Raum gehabt, waren aber ein bisschen zu ängstlich.

... über den Matchplan von PSG: „Die Idee von Paris war offensichtlich. Die wollten uns vorne nicht extrem wehtun, sondern erstmal 6-7 Spieler rausziehen und dahinter Raum kreieren. Das haben wir dann einfach nicht mehr gemacht, hatten gute Ballgewinne und haben viel besser gespielt. Über rechts haben wir alles auf King lang gespielt, weil sie da viel spekuliert haben. Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser als der Gegner und haben verdient gewonnen.“

... über Patzer von Yann Sommer: „Sommer vergisst den Spieler im Rücken, Hakimi. Aber da gibt‘s so viele Verteidiger, die da aufhören zu laufen und denken, es ist schon vorbei. Und Matthijs liebt einfach verteidigen. Er erkennt die Situation, hat Boch – es ist eine unfassbare Aktion, weil er Lust hat, zu verteidigen. Neun von zehn auf der Welt bleiben stehen, weil sie sagen, es ist schon vorbei.“

... über Leistung von Josip Stanisic: „Stani will ich hervorheben, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Das war sensationell. Ich glaube, dass ihm das nicht jeder zugetraut hat, dass er so ein Spiel macht. Das war wirklich stark, ich glaube er hat jeden Zweikampf gewonnen. Und wie hatten Mbappe über sie weitesten Strecken sehr gut im Griff.“

... über Emotionalität und Gier: „Wenn wir maximale Gier und Emotionalität paaren mit der Qualität, die wir haben. Dann können wir alles erreichen. Wenn wir nur zocken wollen, dann gibt‘s auch in der Bundesliga viele Mannschaften, die uns weh tun können – denn diese Emotionalität hat jede Mannschaft gegen Bayern. Wir müssen das immer wieder reinbringen, und wenn wir das paaren, sind wir unfassbar gut. Wenn nicht, müssen wir in gewissen Spielen zittern, was nicht notwendig ist.“

Thomas Müller (FC Bayern):

... über umstrittenes Abseits-Tor: „Ich war nicht dran, aber ich glaube, ich irritiere den Torhüter. Aber Schwamm drüber, wir haben gewonnen und das zählt.“

... über Fehler von PSGs Marco Verratti vor Gegentor: „Verratti ist ein Weltklassespieler, wie er sich aus engen Situationen befreit. Aber wir wussten: Da kann man auch mal eine Beute machen – und die haben wir heute gemacht“

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): „Ich habe immer gesagt, dass wir eine exzellente Mannschaft haben, die mit jedem in Europa mithalten kann. Wenn man sich beide Ergebnisse anschaut, dann haben wir 3:0 gewonnen. In beiden Spielen auch verdient. Du brauchst immer ein Quäntchen Glück, aber ich sehe keinen, der stärker ist als wir.

... über Patzer von Yann Sommer in der ersten Halbzeit: „Wir haben ein bisschen gezittert, als Yann Sommer den Ball in der ersten Halbzeit am eigenen Sechszehner verloren hat. Aber ansonsten haben wir das Spiel gut kontrolliert gehabt.“

.. über Leistung von Lionel Messi und ob er ihn heute wahrgenommen hat: „Ja, ich habe Messi heute gesehen, er hatte glaube ich die Nummer 30. Ich rede aber lieber über unsere Mannschaft und die hat sehr sehr gut gespielt.“

... über Rettungstat von Matthijs de Ligt: „Das war super. Matthijs ist da hinten einer, der unheimlich stabil ist, fast jedes Kopfball-Duell gewinnt. Ich wusste aber garnicht, dass er so schnell ist.“

Choupo-Moting (FC Bayern):

... über sein Tor gegen den Ex-Klub: „Es tut nicht besonders gut, ich bin einfach happy, weil es ein wichtiges Spiel für uns war. Paris hat immer noch einen großen Platz in meinem Herzen, aber es kann nur einen Sieger geben.“

Danilo Pereira (PSG): „Man muss sagen, dass Bayern stärker war als wir, wir hatten Chancen in der ersten Halbzeit, aber wir haben sie nicht genutzt. In der Champions League ist es schwierig. Danach haben wir Fehler gemacht. Es ist hart, so rauszugehen, aber das ist die Champions League. Bayern München ist eine physische Mannschaft, die viele Zweikämpfe gewinnt. Wenn man nicht viele davon gewinnt, ist es schwierig. Ich habe nicht viele Worte. Wir müssen uns weiter verbessern. Wir müssen stolz auf uns sein. Wir haben hier großartige Spieler, die zusammenarbeiten müssen, um zu wachsen.“ (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Yann Sommer (FC Bayern):

... darüber, was ihm bei seinem Patzer durch den Kopf ging: „Nachher nicht mehr viel. Ich hatte meine Lösung: auf Stanisic, aber die wurde zugemacht, und dann hatte ich auf einmal keine Lösung mehr.“

... darüber, ob er seinen Gegenspieler nicht bemerkt habe: „Erst ganz zum Schluss, jetzt sehe ich ihn. Unfassbar … de Ligt. Ich habe ihm schon gesagt: Ich werde ihm einen Laster Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen. Überragend, wie er mitdenkt und mich da rettet. Wenn das schiefgeht, sieht dieses Spiel anders aus. Darum Glück gehabt.“

Kingsley Coman (FC Bayern): „In der ersten Halbzeit war es sehr kompliziert. Matthijs (de Ligt) hat eine Superrettung hingelegt. In der zweiten waren wir kompakter und fleißiger. Wir haben uns auf uns konzentriert. Die Spieler, die reingekommen sind, waren sehr gut.“

