Champions League: Bayern demütigt PSG! Choupo stiehlt Mbappé die Schau

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Eric Maxim Choupo-Moting ist der spielentscheidende Akteur, der Kylian Mbappé und dem Pariser Star-Ensemble die Show stiehlt.

Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League!

Das Gigantenduell mit Paris Saint Germain entschieden die Münchner erneut für sich. Mit 2:0 schickte der Rekordmeister das Pariser Star-Ensemble um Lionel Messi und Kylian Mbappé nach Hause.

Für den Führungstreffer sorgte Eric Maxim Choupo-Moting, der nach Vorarbeit von Leon Goretzka freistehend vor Gianluigi Donnarumma einschob (62.). Zuvor war ein weiterer Treffer des Stürmers aufgrund einer Abseitsstellung einkassiert worden (52.). Kurz vor Ende erhöhte der eingewechselte Serge Gnabry zum 2:0-Endstand (89.).

Spektakulär war außerdem die Rettungstat von Matthijs de Ligt, der einen Schuss von Vitinha in der ersten Halbzeit auf der Linie klärte, nachdem Yann Sommer den Ball in seinem eigenen Strafraum verloren hatte (38.). Der Schweizer Torwart machte seinen Fehler jedoch im zweiten Durchgang wieder wett, als er glänzend gegen Sergio Ramos parierte und so den Ausgleich verhinderte (64.).

Nach Sommer-Patzer: De Ligt rettet auf der Linie!

Sowohl PSG-Trainer Christophe Galtier, als auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann sorgten mit ihren Aufstellungen für wenig Überraschungen. Auf Seiten der Münchner fing dieselbe Elf an, die am Wochenende beim 2:1-Sieg in Stuttgart auflief.

Paris musste auf die Dienste des verletzten Neymars verzichten, fing so in einem 3-5-2-System mit dem gefürchteten Duo aus Messi und Mbappé in der Doppelspitze an, bei dem der Franzose von Dayot Upamecano und Josip Stanisic gestoppt werden sollte.

„In der Restverteidigung ist es viel Stanis Aufgabe, in der Defensive wird es mehr Upa sein, der ihn kontrolliert“, erklärte Nagelsmann vor der Partie den Plan für Mbappé.

Mit dem Anpfiff der Partie waren dann genau die beschriebenen Verteidigungs-Strategien beider Teams im Fokus. Hohe Intensität und frühes Pressing ließen Torchancen zur Mangelware werden.

Die erste gute Chance hatten dann die Pariser, bei denen Messis Abschluss nach Querlegen von Nuno Mendes jedoch von Alphonso Davies geblockt wurde, ehe Sommer den Ball im Nachfassen sicherte (25.).

Für die Bayern hatte Musiala aus spitzem Winkel (32.) die erste gute Gelegenheit, die Donnarumma jedoch entschärfen konnte. Dann kam es zum großen Aufreger! Sommer verlor den Ball beim Versuch aus seinem eigenen Strafraum zu dribbeln an Vitinha! Dessen Schuss aufs leere Tor rettete de Ligt jedoch spektakulär auf der Linie und bewahrte seine Bayern so vor dem Rückstand (38.).

Choupo besorgt Bayern-Führung - Gnabry macht alles klar

Im zweiten Durchgang waren dann deutlich spielbestimmendere Bayern zu sehen, die den Ball auch schnell im Tor unterbrachten. Nach einer Flanke von Musiala aus dem linken Halbfeld bugsierte Choupo-Moting den Ball mit dem Kopf unhaltsbar ins lange Eck. Der sich im Abseits befindende Müller griff nach Schiedsrichter Daniele Orsato jedoch aktiv ein, weswegen der Treffer einkassiert wurde (52.). „Ich war nicht dran, aber ich glaube, ich irritiere den Torhüter“, erklärte Müller nach der Partie bei DAZN. „Aber Schwamm drüber, wir haben gewonnen und das zählt.“

Wenig später kam Choupo-Moting dann doch noch auf seinen Treffer. Nach hohem Pressing war es Marco Verratti, der den Ball an Müller verlor - über Goretzka landete die Kugel dann schließlich bei Choupo-Moting, der gegen den chancenlosen Donnarumma nur noch einschieben musste (62.). „Verratti ist ein Weltklassespieler, wie er sich aus engen Situationen befreit. Aber wir wussten: Da kann man auch mal eine Beute machen – und die haben wir heute gemacht“, verriet Müller im Nachgang.

Direkt im Gegenzug glich Sergio Ramos dann beinahe nach einem Eckball aus, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Sommer, der die Kugel entgegen seiner Laufrichtung von der Linie kratzte (64.).