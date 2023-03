Premier League: Kurioser Vorfall im Anfield-Spielertunnel - Fans fordern Weghorst-Entlassung, der reagiert

Sieben-Tore-Gala! Liverpool erinnert an alte Zeiten

United-Stürmer Wout Weghorst bringt die Fans der Red Devils mit kurioser Aktion im Spielertunnel in Rage. Der Stürmer selbst sorgt nun für Aufklärung.

Nach der demütigenden 0:7-Niederlage beim FC Liverpool am vergangenen Sonntag waren die Fans von Manchester United ohnehin schon gut bedient und nervlich am Ende.

Doch ein Video bringt die Anhänger der Red Devils komplett in Rage. Hauptprotagonist ist United-Stürmer Wout Weghorst, der mit einer kuriosen Aktion im Spielertunnel des Anfield Stadions vor Anpfiff für Aufsehen sorgt.

In der langen Liverpool-Geschichte ist es Tradition geworden, dass die Spieler der Reds das „This is Anfield“-Schild über dem Tunnelausgang berühren, bevor sie den Rasen betreten.

Ungewöhnlich jedoch ist so eine Aktion für die Spieler der gegnerischen Mannschaft, weswegen nun der ehemalige Wolfsburg-Spieler im Zentrum der Fankritik steht. Denn ein im Netz kursierendes Video zeigt, wie der 30-Jährige beim Verlassen des Tunnels vor Spielbeginn das Schild berührt.

Weghorst kämpferisch: „Werden gemeinsam zurückschlagen“

Die harsche Kritik scheint auch bis zu Weghorst vorgedrungen zu sein. In seiner Instagram-Story hat sich der Niederländer nun zum Vorfall geäußert und sich dabei um Aufklärung bemüht: „Aus der Nationalmannschaft weiß ich, dass Virgil ( van Dijk, Anm. d. Red. ) das Schild immer berührt. Ich wollte nur verhindern, dass er es berührt und ihn vor dem Spiel aufziehen.“

Auch die entstandene Kritik über fehlendes Engagement seitens Weghorsts aufgrund von einer Sympathie zu Liverpool weist der Spieler von sich: „Als Kind habe ich immer den FC Twente unterstützt und als stolzer Spieler von Manchester United kann mein Engagement für diesen unglaublichen Verein nie in Frage gestellt werden.“

„Sonntag war ein schrecklicher Tag für uns alle, wir werden alles daran setzen, das in den nächsten Wochen wieder gut zu machen. Wir werden gemeinsam zurückschlagen und unsere Ziele in dieser Saison erreichen“, gibt sich Weghorst kämpferisch.

Der Niederländer konnte in bislang 14 Partien zwar erst ein einziges Tor erzielen, doch durch seinen aufopferungsvollen Spielstil in der Sturmspitze genießt Weghorst dennoch Anerkennung bei den Fans der Red Devils. Am nächsten Spieltag der Premier League trifft die Mannschaft von Erik ten Hag auf den Tabellenvorletzten Southampton.