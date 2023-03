Bayern mit Stanisic gegen Messi und Mbappe

Bayern München will Kylian Mbappe und Lionel Messi unter anderem mit Josip Stanisic stoppen.

Bayern München will Kylian Mbappe und Lionel Messi unter anderem mit Josip Stanisic stoppen. Der kroatische Fußball-Nationalspieler steht wie erwartet in der Startelf des deutschen Rekordmeisters für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (21.00 Uhr/DAZN), das seine beiden Weltstars aufbietet.