Basketball-EM: DBB-Frauen erwischen schwere Gruppe

Bei ihrer Rückkehr auf die EM-Bühne treffen die deutschen Basketballerinnen in Gruppe C auf Co-Gastgeber Slowenien, Vize-Europameister Frankreich und Großbritannien. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Ljubljana. Mindestens Platz drei muss für die Auswahl von Bundestrainer Walt Hopkins für den Einzug in die K.o.-Phase der EuroBasket 2023 in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) her.