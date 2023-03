Schock um deutschen Ski-Helden Alexander Schmid

Bitteres Saisonende für Ski-Weltmeister Alexander Schmid : Der Allgäuer, der bei den Weltmeisterschaften im Februar in Frankreich die Goldmedaille im Parallel-Rennen gewonnen hatte, ist nach einem Kreuzbandriss am Mittwoch in München operiert worden.

Den Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie hatte sich Schmid beim Riesenslalom-Training am Mittwochvormittag in Berchtesgaden zugezogen.

Schmid: „Extrem ärgerlich“

Schmid wird in dieser Saison nicht mehr viele Rennen verpassen. Am Wochenende stehen noch ein Riesenslalom und ein Slalom im slowenischen Kranjska Gora sowie eine Woche später das Finale des Weltcups in Soldeu/Andorra an.