Wasserballer starten in neu geschaffenen Weltcup

Die deutschen Wasserballer kehren nach sechsmonatiger Spielpause in das internationale Geschehen zurück. Beim Erstrundenturnier des neu geschaffenen Weltcups (vormals Weltliga) in Rumänien trifft das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) auf die Ukraine (Donnerstag/16.30 Uhr), die beiden letztjährigen EM-Kontrahenten Malta und Rumänien (Freitag/10.30 Uhr und 18.00 Uhr) sowie Außenseiter Großbritannien (Sonntag/10.30 Uhr).

Die deutsche Auswahl geht als EM- und WM-13. des Vorjahres allerdings nur in der Division II des neuen Wettbewerbs an den Start, kann sich über das zweite Turnier in Berlin (1. bis 7. Mai) im Duell mit weiteren Teams aus Übersee dennoch für das Weltcup-Finale in Los Angeles (30. Juni bis 2. Juli) qualifizieren.