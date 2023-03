Nach WM-Bronze: Langläufer Dobler beendet aktive Karriere

Der deutsche Skilangläufer Jonas Dobler bestreitet am kommenden Samstag am Holmenkollen in Oslo das letzte Weltcup-Rennen seiner Karriere.

Der deutsche Skilangläufer Jonas Dobler, WM-Bronzemedaillengewinner mit der deutschen Staffel in Planica, bestreitet am kommenden Samstag am Holmenkollen in Oslo das letzte Weltcup-Rennen seiner Karriere.