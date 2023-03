Champions League heute LIVE: FC Bayern - PSG im TV, Stream & Ticker

So können Sie FC Bayern - Paris Saint-Germain LIVE sehen:

Müller: „Werden ihm nicht zuschauen“

Unterstützung bekommt er von Urgestein Thomas Müller, der mit einer großen Portion „Mia san mia“ in die Partie gehen will - ohne Angst vor Weltmeister Lionel Messi.

Stanisic sei „sehr verlässlich, er spielt - und das ist maximal positiv gemeint - seinen Stiefel runter, weiß, was er bringen muss, hat eine gute Geschwindigkeit, ist ein guter Fußballer, aber übertreibt es nicht und weiß, was seine Aufgabe ist“, sagte Nagelsmann weiter.

Diese Meinung teilt PSG-Coach Christopher Galtier, der in Stanisic einen sehr guten Spieler sieht, „auch wenn sein Name in Europa nicht so bekannt ist“. Daher bereite man sich bei PSG trotz der Meldung über muskuläre Probleme bei Stanisic auf einen Einsatz des kroatischen Nationalspielers vor.