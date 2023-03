"Unermesslich grausame Politik" - Lineker nach Nazi-Vergleich zur England-Asylpolitik im Brennpunkt

Auf Kritik, er sei „nicht ganz bei Trost“ („out of order“), fügte der 62-Jährige dann an: „Dies ist eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die am stärksten gefährdeten Menschen richtet. In einer Sprache, die der von Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich ist. Und ich soll nicht ganz bei Trost sein?!“