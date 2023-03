Köln will Torlosserie beenden - "Bochum schwer zu bespielen"

Der 1. FC Köln will seine Torlosserie in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum beenden.

Der 1. FC Köln will seine Torlosserie in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum beenden. „Die Jungs arbeiten sehr gut, deswegen hoffe ich, dass wir das hinbekommen“, sagte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag.