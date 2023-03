DTTB meldet Ovtcharovs Neu-Ulm für Champions League

Frankfurt am Main (SID) - Die Posse um Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm mündet in einen traurigen Präzedenzfall für den internationalen Vereinssport. Das Retorten-Team um Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov kann in der neuen Champions-League-Saison laut einem Präsidiumsentscheid des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach seinem Verzicht auf eine neue Erstliga-Lizenz nach derzeitigem Stand als erste Mannschaft ohne Bindung an ein nationales Ligasystem in einem europäischen Vereinswettbewerb antreten.

Die Kölner Verbandschefin betonte ihr Unbehagen und kündigte für die übernächste Saison als Konsequenz aus dem "Fall Neu-Ulm" Veränderungen der DTTB-Vorschriften an. Die Teilnahme eines Klubs an der Champions League ohne Zugehörigkeit zu einer nationalen Liga sei "sicherlich nicht im Sinne des Mannschaftssports. Ich persönlich hoffe, dass es uns gelingt, die Lücken in den Regularien zu schließen", sagte Herweg mit Blick für den nächsten DTTB-Bundestag im November.

Neu-Ulm hatte sich nach seiner Gründung 2019 ohne jegliche Qualifikationen per Wildcards zunächst in die Bundesliga und zwei Jahre später auch in die Champions League eingekauft. Der Europa-Verband knüpft die Teilnahme von Klubs an der Königsklasse alleine an die Champion-League-Ergebnisse der vergangenen drei Jahre und nicht auch an eine Teilnahme an einem nationalen Spielbetrieb. Durch den Viertelfinaleinzug in der vergangenen Saison sowie die Halbfinalteilnahme ist dem Newcomer ein Platz in der Champions League sicher.