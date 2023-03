Havertz-Elfmeter war irregulär! Schiri-Experten geben BVB recht

Der entscheidende Elfmeter für Chelsea sorgt nach dem Ausscheiden des BVB in der Champions League für Wirbel. Klar ist: Die Regel wurde richtig ausgelegt. Trotzdem hätte es die Wiederholung nach Expertenmeinung nicht geben dürfen.

Dieser rief nicht nur Spieler, Verantwortliche und Fans, sondern auch zahlreiche Regelexperten auf den Plan. Die Situation war vielschichtig, komplex und bedurfte eines genauen Blicks in die Fußballregeln und -statuten, um am Ende doch zu dem Ergebnis zu kommen: Das Tor von Kai Havertz zum 2:0 war irregulär und hätte so gar nicht erst fallen dürfen!