Melsungen hält am Trainer fest - Geerken zieht sich zurück

Der kriselnde Handball-Bundesligist MT Melsungen hält trotz der sportlichen Talfahrt an Trainer Roberto Garcia Parrondo fest. Dies teilten die Nordhessen am Mittwoch nach „intensiven Gesprächen“ mit. Melsungen war mit ambitionierten Zielen in die Saison gestartet und steht nach vier Niederlagen in Serie momentan auf dem zwölften Platz.