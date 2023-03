Frankreich-Nationaltrainerin will Job trotz Revolte behalten

Trotz einer Revolte der Spielerinnen will die umstrittene französische Fußball-Nationaltrainerin Corinne Diacre ihren Posten auf keinen Fall aufgeben.

Der französische Fußball-Verband FFF, der sich angesichts der Rücktritts von Präsident Noel Le Graet ohnehin in einer Krise befindet, will am Donnerstag über die Zukunft von Diacre diskutieren.