Champions League: Kommt sein Ausraster BVB-Star Can teuer zu stehen?

BVB-Star Emre Can richtet nach dem Aus in der Champions League deutliche Worte gegen Schiedsrichter Makkelie. Dafür könnte ihm nun eine Strafe drohen.

Strafe für Emre Can?

Diese Wutrede hat womöglich Folgen, denn Can könnte laut Disziplinargesetzbuch der UEFA nachträglich bestraft werden. In Artikel 11 steht dort, dass ein Spieler sanktioniert werden kann, „dessen Verhalten beleidigend ist oder anderweitig gegen die Grundregeln eines anständigen Verhaltens verstößt“ oder „dessen Verhalten den Fußballsport und insbesondere die UEFA diskreditiert“.

BVB-Star Emre Can: „Der Schiri war arrogant“

Bislang wurden keine Untersuchungen des Verbandes gegen Can angekündigt. Falls es dazu kommen sollte, drohen dem 29-Jährigen bis zu zwei Spiele Sperre im internationalen Geschäft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Nach dem bitteren Aus gegen Chelsea am Dienstagabend hatte sich Can äußerst kritisch über den Unparteiischen geäußert. Bei Prime Video machte er den Niederländer verantwortlich für das Ausscheiden: „Der Schiri war schuld. Ich verstehe das mit dem zweiten Elfmeter nicht. Wie kannst du den geben? Ist mir scheißegal, wer da vorher in den Strafraum gelaufen ist. Der trifft den Pfosten, fertig aus.“