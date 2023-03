Rummenigge: "Coman ein Schlüsselspieler"

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hält das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Paris St. Germain am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions Lague für das wichtigste Spiel der Münchner in dieser Saison. "Ja", antwortete er auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit DAZN. Der Anspruch des deutschen Rekordmeisters sei immer gewesen, "und der hat sich bis heute nicht geändert", mindestens das Halbfinale in der Champions League zu erreichen.