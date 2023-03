NBA: Lakers ziehen Gasol-Trikot unters Hallendach

Die Zeremonie fand im Rahmen des Heimspiels der LA Lakers in der Basketball-Profiliga gegen die Memphis Grizzlies statt (112:103). Mit Bryant hatte Gasol von 2008 bis 2014 für den Rekordmeister gespielt, 2009 und 2010 wurden sie Seite an Seite Champion.

Gasol ist der siebte Europäer und der elfte ehemalige Lakers-Spieler, dessen Jersey in der NBA „retired“ wurde. Er ist wie das deutsche Basketballidol Dirk Nowitzki, dessen Trikotnummer (41) die Dallas Mavericks aus dem Verkehr gezogen haben, in diesem Jahr Kandidat für eine Aufnahme in die Hall of Fame.