Union Berlin: Ruhnert über Flick und DFB-Ambitionen: "Immer herzlich willkommen"

Geschäftsführer Oliver Ruhnert vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin würde sich über einen Besuch von Bundestrainer Hansi Flick in Köpenick freuen. „Deutschland ist nicht nur Hoffenheim, München oder Dortmund. Darum ist Hansi Flick in der Alten Försterei immer herzlich willkommen, er hat bei uns auch die Möglichkeit, guten Fußball zu sehen und eine ausgezeichnete Bratwurst zu essen“, sagte Ruhnert der Sport Bild.

Dabei spielt Ruhnert auch auf eine erstmalige Nominierung von Rani Khedira oder Robin Knoche an, die „bewiesen“ hätten, „dass sie kontinuierlich auf hohem Niveau spielen können. Ich wüsste nicht, was gegen eine Nominierung spricht“, so Ruhnert.