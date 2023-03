Hamann: Bayern-Aus wäre "nicht förderlich" für Nagelsmann

Mbappé in Topform! So wollen die Bayern ihn stoppen

„Ein Ausscheiden wäre sicherlich nicht wirklich förderlich“ für Nagelsmanns Zukunft in München, sagte der Sky -Experte bei ran. Sollte es schiefgehen, „käme es auch darauf an, wie sie ausscheiden würden“, meinte er.

Hamann geht von einem Weiterkommen der Bayern aus, die mit einem 1:0-Polster aus dem Hinspiel in die Entscheidung gehen. In der ersten Saison unter Nagelsmann schied der deutsche Rekordmeister allerdings im Viertelfinale gegen Außenseiter FC Villarreal aus.

Der Titel-Druck in München sei "ganz normal, das hat andere auch schon ereilt", sagte Hamann: "Und man darf halt auch nicht vergessen, dass sie in der Winterpause bereits vier Punkte vor dem SC Freiburg an der Spitze waren, neun Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund hatten und dieses Polster nun komplett weg ist."

„Vom Kader her sind die Bayern also definitiv so gut aufgestellt, wie kaum eine andere Mannschaft in der Champions League. Damit steigt natürlich auch die Erwartungshaltung“, so Hamann.