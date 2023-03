2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien stehen die Sandhäuser am Freitag im Spiel gegen Lautern mächtig unter Druck. Am letzten Freitag verlief der Auftritt des 1. FC Kaiserslautern ernüchternd. Gegen den 1. FC Magdeburg kassierte man eine 0:2-Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Sandhausen mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Holstein Kiel. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?